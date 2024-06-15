Зеленський хоче на другому Саміті миру "зафіксувати реальне закінчення війни"

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на погодження плану досягнення справедливого миру в Україні, який дозволить "зафіксувати реальне закінчення війни" на наступному Саміті миру.

Про це він сказав у виступі на пленарному засіданні Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоку 15 червня, повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові Зеленський навів три очікування від мирної конференції у Швейцарії. Перше – "довести, що повернення безпеки справді можливе", друге – складання реального плану для втілення "формули миру", і третє – визначення, як країни будуть взаємодіяти на основі Статуту ООН.

"Якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Ми повинні разом вирішити, що означає справедливий мир для світу і як його можна досягти по-справжньому довготривалим шляхом. Статут ООН є основою для нас", – зазначив Зеленський.

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Він додав, що після узгодження план дій передадуть представникам Росії, "щоб на Другому мирному саміті ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни".

"Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми маємо довести, що об'єднаний світ – це світ миру, світ, який знає, як правильно діяти", – підсумував президент.

Нагадаємо, у Швейцарії розпочався дводенний Глобальний саміт миру, який триватиме 15-16 червня. Програма передбачає пленарне засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.

Як відомо, Росія не бере участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме, – "відверто ворожою".

Але в ОП раніше підтвердили, що Україна готова до запрошення на другий саміт миру представника Росії, якому представлять погоджений більшістю держав світу "спільний план".

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