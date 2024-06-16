Президент Фінляндії закликає Китай вплинути на Кремль щодо припинення війни проти України

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Китай може зіграти дуже важливу роль у наближенні миру в Україні, якщо використає свій вплив на Росію.

Як пише "Європейська правда", його слова на полях Глобального саміту миру наводить суспільний мовник Yle.

Стубб зазначив, що Китай може зіграти ключову роль у припиненні війни Росії проти України.

"Наполеливо закликаю Китай вплинути на Путіна і покласти край цій війні", – зазначив Стубб.

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Він додав, що значну роль у цьому питанні грає і позиція країн так званого Глобального півдня та відзначив як позитивний сигнал те, що вони присутні на саміті.

"Це дає сподівання, що ми зможемо вийти на шлях до миру. І важливо, щоб це відбулося на умовах України", – зазначив Александр Стубб.

Також він сказав, що, на його думку, зараз позиція України набагато сильніша, аніж кілька тижнів чи місяців тому, до серії рішень західних союзників.

Нагадаємо, у Швейцарії триває дводенний Глобальний саміт миру, який триватиме 15-16 червня. Програма передбачає пленарне засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.

Володимир Зеленський сподівається на погодження плану досягнення справедливого миру в Україні, який дозволить "зафіксувати реальне закінчення війни" на наступному Саміті миру.