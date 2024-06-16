Ле Пен не планує вимагати відставки Макрона у разі перемоги її партії

Неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен каже, що не планує вимагати відставки президента Емманюеля Макрона у разі перемоги її політсили на дострокових парламентських виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю Le Figaro

Марін Ле Пен заявила, що не буде закликати до відставки Макрона, якщо "Національне об’єднання" за результатами парламентських виборів стане переможцем.

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"Я поважаю інституції, я не закликаю до інституційного хаосу. У нас буде просто співіснування", – прокоментувала вона.

Нагадаємо, президент Емманюель Макрон розпустив парламент Франції 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент, хоча міг не робити цього. Перший тур голосування відбудеться 30 червня.

Соцопитування свідчать, що ультраправе "Національне об'єднання" має усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Макрон уже заявив, що не піде з посади президента у разі перемоги ультраправих.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".