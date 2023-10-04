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Румунія відправить додаткові війська для посилення сил НАТО в Косові

Середа, 4 жовтня 2023, 08:50

Румунія відправить роту військовослужбовців для посилення миротворчих сил НАТО в Косово після зростання напруженості з Сербією.

Про це повідомив посол Румунії при НАТО Дан Некулаєску у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Згідно з нещодавнім рішенням НАТО, Румунія відправить додатковий контингент на рівні роти до складу KFOR. Наші сили і надалі робитимуть внесок у безпечне і захищене середовище на Західних Балканах", – зазначив Некулаєску.

KFOR – військова місія під егідою НАТО з підтримання миру в Косові. Війська до складу миротворчих сил надають 28 країн. 

Як він наголосив, Чорне море і Західні Балкани мають стратегічне значення, тому "ми повинні тримати ці регіони в центрі уваги НАТО".

Минулого тижня Британія, член НАТО, заявила, що відправить для посилення миротворчої місії у Косові додаткові війська. 

Ці кроки були зроблені після збройного нападу 24 вересня, під час якого загинули косовський поліцейський і троє нападників. 

Уряд Косова звинуватив Белград у підтримці операції. У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

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