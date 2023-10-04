Румунія відправить додаткові війська для посилення сил НАТО в Косові

Румунія відправить роту військовослужбовців для посилення миротворчих сил НАТО в Косово після зростання напруженості з Сербією.

Про це повідомив посол Румунії при НАТО Дан Некулаєску у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Згідно з нещодавнім рішенням НАТО, Румунія відправить додатковий контингент на рівні роти до складу KFOR. Наші сили і надалі робитимуть внесок у безпечне і захищене середовище на Західних Балканах", – зазначив Некулаєску.

KFOR – військова місія під егідою НАТО з підтримання миру в Косові. Війська до складу миротворчих сил надають 28 країн.

Як він наголосив, Чорне море і Західні Балкани мають стратегічне значення, тому "ми повинні тримати ці регіони в центрі уваги НАТО".

Following recent @NATO decision, #Romania will send an additional contingent at company level to @NATO_KFOR. Our forces will further contribute to a safe & secure environment in the Western Balkans. The #BlackSea & Western Balkans are of strategic importance, so we need to keep a… — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 3, 2023

Минулого тижня Британія, член НАТО, заявила, що відправить для посилення миротворчої місії у Косові додаткові війська.

Ці кроки були зроблені після збройного нападу 24 вересня, під час якого загинули косовський поліцейський і троє нападників.

Уряд Косова звинуватив Белград у підтримці операції. У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

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