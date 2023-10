Румунія відправить додаткові війська для посилення сил НАТО в Косові

Румунія відправить роту військовослужбовців для посилення миротворчих сил НАТО в Косово після зростання напруженості з Сербією.

Про це повідомив посол Румунії при НАТО Дан Некулаєску у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Згідно з нещодавнім рішенням НАТО, Румунія відправить додатковий контингент на рівні роти до складу KFOR. Наші сили і надалі робитимуть внесок у безпечне і захищене середовище на Західних Балканах", – зазначив Некулаєску.

KFOR – військова місія під егідою НАТО з підтримання миру в Косові. Війська до складу миротворчих сил надають 28 країн.

Як він наголосив, Чорне море і Західні Балкани мають стратегічне значення, тому "ми повинні тримати ці регіони в центрі уваги НАТО".

Following recent @NATO decision, #Romania will send an additional contingent at company level to @NATO_KFOR. Our forces will further contribute to a safe & secure environment in the Western Balkans. The #BlackSea & Western Balkans are of strategic importance, so we need to keep a…