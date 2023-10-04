Румыния отправит дополнительные войска для усиления сил НАТО в Косово

Румыния отправит роту военнослужащих для усиления миротворческих сил НАТО в Косово после роста напряженности с Сербией.

Об этом сообщил посол Румынии при НАТО Дан Некулаеску в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Согласно недавнему решению НАТО, Румыния отправит дополнительный контингент на уровне роты в состав KFOR. Наши силы и в дальнейшем будут делать вклад в безопасную и защищенную среду на Западных Балканах", – отметил Некулаеску.

KFOR – военная миссия под эгидой НАТО по поддержанию мира в Косово. Войска в состав миротворческих сил предоставляют 28 стран.

Как он подчеркнул, Черное море и Западные Балканы имеют стратегическое значение, поэтому "мы должны держать эти регионы в центре внимания НАТО".

На прошлой неделе Великобритания, член НАТО, заявила, что отправит для усиления миротворческой миссии в Косово дополнительные войска.

Эти шаги были предприняты после вооруженного нападения 24 сентября, во время которого погибли косовский полицейский и трое нападавших.

Правительство Косово обвинило Белград в поддержке операции. В Приштине утверждают, что Сербия имела конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косово, где преобладают этнические сербы.

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