"Укрзалізниця" запускає сполучення між Львовом та Варшавою

Вперше за 18 років "Укрзалізниця" запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою: він проходитиме через пункт пропуску Рава-Руська з 15 жовтня.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише "Європейська правда".

Маршрут працюватиме у форматі пересадки, оскільки українські колії відрізняються від європейських.

По прибутті на станцію Рава-Руська пасажири пересідатимуть з потяга української ширини колії (1520 мм) на європейський (1435 мм). Так само на шляху назад.

Потяг у Раві-Руський завжди чекатиме на потяг зі Львова чи Варшави, тож пасажири можуть не хвилюватися про те, аби запізнитися на пересадку.

Розклад руху потягів розроблений так, аби охопити на маршруті не лише Львів, а також Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву.

Проєкт реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.

Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку "Укрзалізниці". Крім того, квитки доступні у чат-ботах та на сайті "Укрзалізниці", а також у міжнародних касах вокзалів.

Нагадаємо, 3 вересня з України до Польщі почав курсувати новий потяг за маршрутом Київ – Хелм.

Як стало відомо у червні, "Укрзалізниця" отримає від Євросоюзу кошти на розбудову прикордонних переходів з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.