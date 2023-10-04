"Укрзализныця" запускает сообщение между Львовом и Варшавой

Впервые за 18 лет "Укрзализныця" запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой: поезд будет проходить через пункт пропуска Рава-Русская с 15 октября.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

Маршрут будет работать в формате пересадки, поскольку украинские пути отличаются от европейских.

По прибытии на станцию Рава-Русская пассажиры будут пересаживаться с поезда украинской ширины пути (1520 мм) на европейский (1435 мм). Так же на обратном пути.

Поезд в Раве-Русской всегда будет ждать поезда из Львова или Варшавы, поэтому пассажиры могут не волноваться о том, чтобы опоздать на пересадку.

Расписание движения поездов разработано так, чтобы охватить на маршруте не только Львов, а также Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву.

Проект реализован в сотрудничестве с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Рави-Русскую и обратно.

Узнать расписание движения и купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзализныци". Кроме того, билеты доступны в чат-ботах и на сайте "Укрзализныци", а также в международных кассах вокзалов.

Напомним, 3 сентября из Украины в Польшу начал курсировать новый поезд по маршруту Киев – Хелм.

Как стало известно в июне, "Укрзализныця" получит от Евросоюза средства на развитие пограничных переходов с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.