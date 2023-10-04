Российские хакеры снова атаковали сайты банков и транспортного агентства Финляндии

Российская хакерская группировка NoName 057 (16) в среду осуществила атаки на сайты финской транспортной инфраструктуры и банков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Российские хакеры сначала заявили, что атаковали в частности сайты агентства транспорта и связи Финляндии Traficom, транспортной компании столичного региона HSL и центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Ely-keskus.

Позже они утверждали, что стоят за атаками типа "отказ в обслуживании" (DoS) на Банк Финляндии и банк OP. В этих учреждениях подтвердили затрудненный доступ к своим порталам.

По состоянию на сейчас вебстраницы всех учреждений, об атаках на которых заявляли в NoName 057 (16), нормально функционируют.

Эксперт по информационной безопасности финского агентства транспорта и связи Traficom Самули Кьоньонен подтвердил Yle, что некоторые сайты некоторое время были недоступны. Он в то же время считает, что хакеры могут преувеличивать масштабность своих действий.

Финляндия, как и другие государства-союзники Украины в полномасштабной российской агрессии регулярно подвергаются кибератакам со стороны группировок, связанных с Россией.

Только в прошлом месяце финское агентство транспорта и связи Traficom подверглось DoS-атаке, которую осуществили российские хакеры.