Британія звинуватила РФ у намірах вражати судна в українському "зерновому коридорі" 

Велика Британія з посиланням на дані розвідки заявила, що Росія може використовувати морські міни для нападів на цивільні судна в Чорному морі.

Про це йдеться у заяві, опублікованій МЗС Британії 4 жовтня, пише "Європейська правда".

"Розсекречена сьогодні інформація свідчить про те, що Росія може продовжувати атакувати цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі шляхом встановлення морських мін на підходах до українських портів. Раніше Британія попереджала, що російські військові спробували завдати ракетного удару по вантажному судну в Чорному морі", – йдеться у заяві.

За оцінками Великої Британії, Росія намагається атакувати цивільні судна, що прямують через український "гуманітарний коридор", щоб перешкодити експорту українського зерна. Таким чином Росія продовжує тиснути на українську економіку.

"Росія майже напевно хоче уникнути відкритого потоплення цивільних суден, натомість покладаючи на Україну відповідальність за будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі", – оцінюють у Великій Британії.

Оприлюднюючи оцінку цих розвідувальних даних, Британія прагне викрити тактику Росії та запобігти будь-яким подібним інцидентам, йдеться у заяві.

Британія заявила, що працює з Україною та іншими партнерами, щоб запровадити підвищення безпеки судноплавства, і використовує свої можливості розвідки, спостереження та розвідки для моніторингу російської діяльності в Чорному морі.

"Світ спостерігає – і ми бачимо наскрізь цинічні спроби Росії звинуватити Україну у своїх нападах. Ми та наші союзники виступаємо разом проти Путіна та його спроб завдати шкоди Україні та, таким чином, зашкодити решті світу", – заявив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Як відомо, Україна в серпні оголосила про створення власного маршруту транспортування сільгосппродукції Чорним морем в умовах російської блокади – після того, як РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

За останні тижні цим маршрутом прийшли 12 суден, але це – незначна кількість у порівнянні з рухом через зерновий коридор, який функціонував у межах "зернової угоди" за підтримки ООН і Туреччини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на неформальній зустрічі голів МЗС країн Євросоюзу 2 жовтня закликав останніх долучитись до забезпечення роботи "зернового коридору", який Київ підтримує без участі Росії.

Напередодні повідомили, що Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити зернові вантажі від потенційних російських атак.