Британия обвинила РФ в намерениях поражать суда в украинском "зерновом коридоре" 

Великобритания со ссылкой на данные разведки заявила, что Россия может использовать морские мины для нападений на гражданские суда в Черном море.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД Великобритании 4 октября, пишет "Европейская правда".

"Рассекреченная сегодня информация свидетельствует о том, что Россия может продолжать атаковать гражданское судоходство в Черном море, в том числе путем установки морских мин на подходах к украинским портам. Ранее Великобритания предупреждала, что российские военные попытались нанести ракетный удар по грузовому судну в Черном море", – говорится в заявлении.

По оценкам Великобритании, Россия пытается атаковать гражданские суда, следующие через украинский "гуманитарный коридор", чтобы помешать экспорту украинского зерна. Таким образом Россия продолжает давить на украинскую экономику.

"Россия почти наверняка хочет избежать открытого потопления гражданских судов, взамен возлагая на Украину ответственность за любые нападения на гражданские суда в Черном море", – оценивают в Великобритании.

Обнародуя оценку этих разведывательных данных, Великобритания стремится разоблачить тактику России и предотвратить любые подобные инциденты, говорится в заявлении.

Великобритания заявила, что работает с Украиной и другими партнерами, чтобы ввести повышение безопасности судоходства, и использует свои возможности разведки, наблюдения и разведки для мониторинга российской деятельности в Черном море.

"Мир наблюдает – и мы видим насквозь циничные попытки России обвинить Украину в своих нападениях. Мы и наши союзники выступаем вместе против Путина и его попыток нанести вред Украине и, таким образом, навредить остальному миру", – заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

Как известно, Украина в августе объявила о создании собственного маршрута транспортировки сельхозпродукции по Черному морю в условиях российской блокады – после того, как РФ вышла из Черноморской зерновой инициативы.

За последние недели по этому маршруту пришли 12 судов, но это – незначительное количество по сравнению с движением через зерновой коридор, который функционировал в рамках "зернового соглашения" при поддержке ООН и Турции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза 2 октября призвал последних присоединиться к обеспечению работы "зернового коридора", который Киев поддерживает без участия России.

Накануне сообщили, что Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить зерновые грузы от потенциальных российских атак.