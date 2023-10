Глава МЗС Ісландії пояснила, чому Україна "природно" має стати членом НАТО

Міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гільфадоттір вважає, що з ключових заяв, які лунають на Заході у зв’язку з війною в Україні, логічно випливає, що місце України – у НАТО, і війна має закінчитися перемогою України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у своєму виступі на Варшавському безпековому форумі.

"Коли ми говоримо, що Україна буквально "веде битву за нас", і кажемо про "політику відкритих дверей", і розповідаємо, що не хочемо бачити "сірих зон", це означає що? Що місце України – у НАТО. Що у майбутньому це продовжить залишатися нашою спільною справою. І що усе це пов’язано з іншими осередками нестабільності у світі… Світ спостерігає. І ми вживаємо це кліше не тому, що це звучить драматично, а тому що це так і є", – наголосила міністерка.

