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Глава МЗС Ісландії пояснила, чому Україна "природно" має стати членом НАТО

Четвер, 5 жовтня 2023, 10:01

Міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гільфадоттір вважає, що з ключових заяв, які лунають на Заході у зв’язку з війною в Україні, логічно випливає, що місце України – у НАТО, і війна має закінчитися перемогою України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у своєму виступі на Варшавському безпековому форумі.

"Коли ми говоримо, що Україна буквально "веде битву за нас", і кажемо про "політику відкритих дверей", і розповідаємо, що не хочемо бачити "сірих зон", це означає що? Що місце України – у НАТО. Що у майбутньому це продовжить залишатися нашою спільною справою. І що усе це пов’язано з іншими осередками нестабільності у світі… Світ спостерігає. І ми вживаємо це кліше не тому, що це звучить драматично, а тому що це так і є", – наголосила міністерка.

"Спостерігає Китай. Спостерігають Балкани. Спостерігає Кавказ. Є багато місць у світі, де хтось міркує, чи "нормально" вторгнутися в іншу країну, відхопити шматок території і викрасти їхніх дітей. І якщо ми справді маємо на увазі те що кажемо, коли говоримо, що це не нормально – тоді стає очевидно, що Україна має перемогти, і майбутнє України у НАТО", – зазначила Гільфадоттір. 

Нагадаємо, на Раді Україна-НАТО у середу обговорили оновлений план реформ для вступу України в Альянс.


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