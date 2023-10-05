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Глава МИД Исландии объяснила, почему Украина "естественно" должна стать членом НАТО

Четверг, 5 октября 2023, 10:01

Министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир считает, что из ключевых заявлений, которые звучат на Западе в связи с войной в Украине, логично следует, что место Украины – в НАТО, и война должна закончиться победой Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в своем выступлении на Варшавском форуме безопасности.

"Когда мы говорим, что Украина буквально "ведет битву за нас", и говорим о "политике открытых дверей", и рассказываем, что не хотим видеть "серых зон", это означает что? Что место Украины – в НАТО. Что в будущем это продолжит оставаться нашим общим делом. И что все это связано с другими очагами нестабильности в мире... Мир наблюдает. И мы употребляем это клише не потому, что это звучит драматично, а потому что это так и есть", – подчеркнула министр.

"Наблюдает Китай. Наблюдают Балканы. Наблюдает Кавказ. Есть много мест в мире, где кто-то рассуждает, "нормально" ли вторгнуться в другую страну, отхватить кусок территории и похитить их детей. И если мы действительно имеем в виду то, что говорим, когда говорим, что это не нормально – тогда становится очевидно, что Украина должна победить, и будущее Украины в НАТО", – отметила Гильфадоттир.

Напомним, на Совете Украина-НАТО в среду обсудили обновленный план реформ для вступления Украины в Альянс.

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Исландия Украина-НАТО