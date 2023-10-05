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Європарламент затвердив ексглаву МЗС Нідерландів новим єврокомісаром з питань клімату

Четвер, 5 жовтня 2023, 13:53

Європарламент офіційно затвердив колишнього главу МЗС Нідерландів Вопке Хукстру єврокомісаром з питань клімату, а також затвердив нову сферу відповідальності віцепрезидента ЄК Мароша Шефчовича.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Призначення Хукстри на посаду єврокомісара з питань клімату підтримали 217 голосами "за", проти голосували 173 і 33 утрималися. 

У зв'язку з номінацією на цю посаду Хукстра достроково пішов з посади міністра закордонних справ Нідерландів. 

Шефчовича як виконавчого віцепрезидента з питань "Європейського зеленого курсу" підтримали 322 голосами "за", 158 "проти" і 37 "утрималися". 

До цього за питання клімату і "Європейський зелений курс" відповідав представник Нідерландів, віцепрезидент ЄК Франс Тіммерманс, проте він пішов з посади для участі у виборах в рідній країні. 

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