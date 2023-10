Європарламент затвердив ексглаву МЗС Нідерландів новим єврокомісаром з питань клімату

Європарламент офіційно затвердив колишнього главу МЗС Нідерландів Вопке Хукстру єврокомісаром з питань клімату, а також затвердив нову сферу відповідальності віцепрезидента ЄК Мароша Шефчовича.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Призначення Хукстри на посаду єврокомісара з питань клімату підтримали 217 голосами "за", проти голосували 173 і 33 утрималися.

У зв'язку з номінацією на цю посаду Хукстра достроково пішов з посади міністра закордонних справ Нідерландів.

Honored by the support of @Europarl_EN and excited to start work as EU Commissioner for #ClimateAction



We have a lot of work ahead on the #EUGreenDeal, maintaining ambition in Europe and globally.



My first task: work with EU and international partners for a successful #COP28. pic.twitter.com/cUajFaq1a1