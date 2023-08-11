Кліматичний бос ЄС збирається очолити лівий альянс на виборах у Нідерландах

Віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс є єдиним кандидатом, який очолить об'єднану кампанію двох лівих партій на загальних виборах у Нідерландах у листопаді.

Про це дві політсили оголосили в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Тіммерманс, колишній міністр закордонних справ Нідерландів, який зараз обіймає посаду єврокомісара з питань клімату, буде затверджений на посаді лідера кампанії Партії праці і "Зелених лівих" 22 серпня після голосування.

У повідомленні, опублікованому в п'ятницю в Twitter, партії привітали Тіммерманса як лідера, "який задає напрямок зеленому і соціальному курсу" Нідерландів.

Минулого місяця члени обох партій домовилися піти на вибори 22 листопада зі спільним маніфестом і єдиним списком кандидатів, прагнучи об'єднати лівоцентристські голоси в розколотому політичному ландшафті Нідерландів.

Останні чотири керівні коаліції в Нідерландах очолювала Народна партія за свободу і демократію консервативного лідера Марка Рютте.

Рютте і його остання чотирипартійна коаліція пішли у відставку в липні після того, як не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.

Рютте, який найдовше перебував на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, оголосив, що піде з політики, як тільки після виборів буде сформована нова коаліція.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Ультраправа відставка: чому йде з політики лідер Нідерландів, який підтримав Україну