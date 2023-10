Европарламент утвердил экс-главу МИД Нидерландов новым еврокомиссаром по вопросам климата

Европарламент официально назначил бывшего главу МИД Нидерландов Вопке Хукстру еврокомиссаром по вопросам климата, а также утвердил новую сферу ответственности вице-президента ЕК Мароша Шефчовича.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Назначение Хукстры на должность еврокомиссара по вопросам климата поддержали 217 голосами "за", против голосовали 173 евродепутата и 33 воздержались.

В связи с номинацией на эту должность Хукстра досрочно ушел с должности министра иностранных дел Нидерландов.

Honored by the support of @Europarl_EN and excited to start work as EU Commissioner for #ClimateAction



We have a lot of work ahead on the #EUGreenDeal, maintaining ambition in Europe and globally.



My first task: work with EU and international partners for a successful #COP28. pic.twitter.com/cUajFaq1a1