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Европарламент утвердил экс-главу МИД Нидерландов новым еврокомиссаром по вопросам климата

Четверг, 5 октября 2023, 13:53

Европарламент официально назначил бывшего главу МИД Нидерландов Вопке Хукстру еврокомиссаром по вопросам климата, а также утвердил новую сферу ответственности вице-президента ЕК Мароша Шефчовича.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Назначение Хукстры на должность еврокомиссара по вопросам климата поддержали 217 голосами "за", против голосовали 173 евродепутата и 33 воздержались.

В связи с номинацией на эту должность Хукстра досрочно ушел с должности министра иностранных дел Нидерландов.

Шефчовича как исполнительного вице-президента по вопросам "Европейского зеленого курса" поддержали 322 голосами "за", 158 "против" и 37 "воздержались".

До этого за вопросы климата и "Европейский зеленый курс" отвечал представитель Нидерландов, вице-президент ЕК Франс Тиммерманс, однако он ушел с должности для участия в выборах в родной стране.

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