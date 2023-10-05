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Президентка Молдови відреагувала на смертельний удар РФ по Харківщині

Четвер, 5 жовтня 2023, 20:09

Молдовська президентка Мая Санду засудила російський удар по у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, в результаті якого загинули понад 50 людей.

Про це вона написала в соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Глибоко стурбовані сьогоднішньою атакою Росії на сході України, в результаті якої загинули так багато невинних людей", – зазначила Мая Санду.

"Молдова рішуче засуджує цей черговий насильницький акт агресії з боку Росії. Сьогодні – й щодня – ми солідарні з Україною", – додала вона.

У четвер удень російські війська обстріляли кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою "Іскандер"

Станом на зараз загинула 51 людина, зокрема діти, ще шестеро зазнали поранень. Це найсмертельніша атака РФ на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення.

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).

Російський удар уже засудила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, британський посол Мартін Гарріс і президент Естонії Алар Каріс.

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Війна з РФ Молдова