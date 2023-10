Президентка Молдови відреагувала на смертельний удар РФ по Харківщині

Молдовська президентка Мая Санду засудила російський удар по у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, в результаті якого загинули понад 50 людей.

Про це вона написала в соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Глибоко стурбовані сьогоднішньою атакою Росії на сході України, в результаті якої загинули так багато невинних людей", – зазначила Мая Санду.

"Молдова рішуче засуджує цей черговий насильницький акт агресії з боку Росії. Сьогодні – й щодня – ми солідарні з Україною", – додала вона.

Deeply disturbed by Russia's attack on eastern Ukraine today, killing so many innocent people.



Moldova vehemently condemns this yet another violent act of aggression by Russia. Today—and everyday—we stand in solidarity with Ukraine.