Президентка Молдови відреагувала на смертельний удар РФ по Харківщині
Молдовська президентка Мая Санду засудила російський удар по у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, в результаті якого загинули понад 50 людей.
Про це вона написала в соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
"Глибоко стурбовані сьогоднішньою атакою Росії на сході України, в результаті якої загинули так багато невинних людей", – зазначила Мая Санду.
"Молдова рішуче засуджує цей черговий насильницький акт агресії з боку Росії. Сьогодні – й щодня – ми солідарні з Україною", – додала вона.
Deeply disturbed by Russia's attack on eastern Ukraine today, killing so many innocent people.— Maia Sandu (@sandumaiamd) October 5, 2023
Moldova vehemently condemns this yet another violent act of aggression by Russia. Today—and everyday—we stand in solidarity with Ukraine.
У четвер удень російські війська обстріляли кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою "Іскандер"
Станом на зараз загинула 51 людина, зокрема діти, ще шестеро зазнали поранень. Це найсмертельніша атака РФ на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення.
Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).
Російський удар уже засудила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, британський посол Мартін Гарріс і президент Естонії Алар Каріс.