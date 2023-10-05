Президент Молдовы отреагировала на смертельный удар РФ по Харьковщине
Молдавский президент Майя Санду осудила российский удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области, в результате которого погибли более 50 человек.
Об этом она написала в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
"Глубоко обеспокоены сегодняшней атакой России на востоке Украины, в результате которой погибли так много невинных людей", – отметила Майя Санду.
"Молдова решительно осуждает этот очередной насильственный акт агрессии со стороны России. Сегодня – и каждый день – мы солидарны с Украиной", – добавила она.
Deeply disturbed by Russia's attack on eastern Ukraine today, killing so many innocent people.— Maia Sandu (@sandumaiamd) October 5, 2023
Moldova vehemently condemns this yet another violent act of aggression by Russia. Today—and everyday—we stand in solidarity with Ukraine.
В четверг днем российские войска обстреляли кафе и магазин в селе Гроза на Харьковщине. По предварительным данным, по месту ударили ракетой "Искандер"
По состоянию на сейчас погиб 51 человек, в том числе дети, еще шестеро получили ранения. Это самая смертельная атака РФ на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения.
Глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона сообщил, что в кафе-магазине проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села (по данным переписи там зарегистрировано 330 жителей).
Российский удар уже осудила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, британский посол Мартин Харрис и президент Эстонии Алар Карис.