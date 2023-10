Президент Молдовы отреагировала на смертельный удар РФ по Харьковщине

Молдавский президент Майя Санду осудила российский удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области, в результате которого погибли более 50 человек.

Об этом она написала в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Глубоко обеспокоены сегодняшней атакой России на востоке Украины, в результате которой погибли так много невинных людей", – отметила Майя Санду.

"Молдова решительно осуждает этот очередной насильственный акт агрессии со стороны России. Сегодня – и каждый день – мы солидарны с Украиной", – добавила она.

