Президент Молдовы отреагировала на смертельный удар РФ по Харьковщине

Молдавский президент Майя Санду осудила российский удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области, в результате которого погибли более 50 человек.

Об этом она написала в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Глубоко обеспокоены сегодняшней атакой России на востоке Украины, в результате которой погибли так много невинных людей", – отметила Майя Санду.

"Молдова решительно осуждает этот очередной насильственный акт агрессии со стороны России. Сегодня – и каждый день – мы солидарны с Украиной", – добавила она.

Deeply disturbed by Russia's attack on eastern Ukraine today, killing so many innocent people.



Moldova vehemently condemns this yet another violent act of aggression by Russia. Today—and everyday—we stand in solidarity with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 5, 2023

В четверг днем российские войска обстреляли кафе и магазин в селе Гроза на Харьковщине. По предварительным данным, по месту ударили ракетой "Искандер"

По состоянию на сейчас погиб 51 человек, в том числе дети, еще шестеро получили ранения. Это самая смертельная атака РФ на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения.

Глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона сообщил, что в кафе-магазине проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села (по данным переписи там зарегистрировано 330 жителей).

Российский удар уже осудила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, британский посол Мартин Харрис и президент Эстонии Алар Карис.