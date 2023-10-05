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Президент Молдовы отреагировала на смертельный удар РФ по Харьковщине

Четверг, 5 октября 2023, 20:09

Молдавский президент Майя Санду осудила российский удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области, в результате которого погибли более 50 человек.

Об этом она написала в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Глубоко обеспокоены сегодняшней атакой России на востоке Украины, в результате которой погибли так много невинных людей", – отметила Майя Санду.

"Молдова решительно осуждает этот очередной насильственный акт агрессии со стороны России. Сегодня – и каждый день – мы солидарны с Украиной", – добавила она.

В четверг днем российские войска обстреляли кафе и магазин в селе Гроза на Харьковщине. По предварительным данным, по месту ударили ракетой "Искандер"

По состоянию на сейчас погиб 51 человек, в том числе дети, еще шестеро получили ранения. Это самая смертельная атака РФ на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения.

Глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона сообщил, что в кафе-магазине проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села (по данным переписи там зарегистрировано 330 жителей).

Российский удар уже осудила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, британский посол Мартин Харрис и президент Эстонии Алар Карис.

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