Боррель: Україна підштовхнула "чергу" на вступ в ЄС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз занадто довго затягував зі своїм розширенням, але тепер завдяки Україні процес буде рухатися швидше.

Про це Боррель сказав, прибувши 6 жовтня вранці на неформальну зустріч лідерів ЄС у Гранаді, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Боррель коментував журналістам необхідність орієнтованої дати наступного розширення ЄС, над чим останнім часом гаряче дискутують у Євросоюзі. Дискусія почалась після того, як глава Євроради Шарль Мішель запропонував як орієнтир 2030 рік.

"Добре мати ціль, добре мати горизонт. Це політичний горизонт. Мета фіксованої дати – для того, щоб мобілізувати політичну енергію, щоб почати рухатися. Це не означає, що це буде точною датою. Якщо у нас не буде горизонту, люди почнуть думати: "Добре, у нас є час". Та у нас немає часу", – сказав Боррель.

Він зазначив, що ЄС дуже довго затягував з процесом розширенням. Але тепер завдяки заявці України, яка стала новим кандидатом, Боррель очікує пришвидшення процесу розширення.

"Вона (Україна. – Ред.) "підштовхнула" чергу, і черга буде рухатися, і ми будемо рухатися швидше", – зазначив топ-дипломат ЄС.

Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року. Утім, у ЄС є прихильники не прив’язуватись до жодних термінів приєднання нових членів.

Українська влада стверджує, що готова завершити свою частину роботи для вступу якнайшвидше. Прем’єр Денис Шмигаль зазначав, що Київ хоче покласти "на стіл звіт про те, що ми готові", через два роки. Разом з тим він підкреслив, що після цього схвалення рішення про вступ України забере час.

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