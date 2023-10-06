Боррель: Украина подтолкнула "очередь" на вступление в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз слишком долго затягивал со своим расширением, но теперь благодаря Украине процесс будет двигаться быстрее.

Об этом Боррель сказал, прибыв 6 октября утром на неформальную встречу лидеров ЕС в Гранаде, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Боррель комментировал журналистам необходимость ориентировочной даты следующего расширения ЕС, над чем в последнее время горячо дискутируют в Евросоюзе. Дискуссия началась после того, как глава Евросовета Шарль Мишель предложил в качестве ориентира 2030 год.

"Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. Это политический горизонт. Цель фиксированной даты – мобилизовать политическую энергию, чтобы начать двигаться. Это не значит, что это будет точная дата. Если у нас не будет горизонта, люди начнут думать: "Хорошо, у нас есть время". Но у нас нет времени", – сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС очень долго затягивал с процессом расширением. Но теперь благодаря заявке Украины, которая стала новым кандидатом, Боррель ожидает ускорения процесса расширения.

"Она (Украина. – Ред.) "подтолкнула" очередь, и очередь будет двигаться, и мы будем двигаться быстрее", – отметил топ-дипломат ЕС.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года. Впрочем, в ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов.

Украинские власти утверждают, что готовы завершить свою часть работы для вступления как можно быстрее. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что Киев хочет положить "на стол отчет о том, что мы готовы", через два года. Вместе с тем он подчеркнул, что после этого принятие решения о вступлении Украины займет время.

Читайте о том, почему расширение ЕС после его реформы может быть "ловушкой" для Украины.