Глава МЗС Литви назвав війну РФ геноцидальною та закликав озброювати Україну

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що останні ракетні удари РФ на Харківщині вкотре вказують на геноцидальний характер війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Ландсбергіс заявив, що ці обстріли – нагадування, що міжнародна спільнота не може не допомагати Україні.

There are no more excuses. There are no more grey areas. Russia is genocidal in broad daylight and proud of it. Arming the victims is not a choice, it is a duty. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 6, 2023

"Немає більше ніяких відмовок, ніяких напівтонів. Росія серед білого дня скоює геноцидальні дії і пишається цим. Озброювати жертв – це не про вибір, це про обов’язок", – заявив Ландсбергіс.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба також наголосив, що останні ракетні удари РФ і масова загибель цивільних – чергове нагадування, чому важливо зберегти та посилити міжнародну підтримку України.

Нагадаємо, на загибель понад 50 людей у Грозі відреагували ЄС та багато окремих держав Європи, а також США.

Тим часом колишній міністр оборони Британії Бен Воллес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Нагадаємо, також 5 жовтня Європол долучився до міжнародної спільної слідчої групи (JIT), що розслідує воєнні злочини РФ в Україні.