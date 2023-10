Глава МЗС Литви назвав війну РФ геноцидальною та закликав озброювати Україну

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що останні ракетні удари РФ на Харківщині вкотре вказують на геноцидальний характер війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Ландсбергіс заявив, що ці обстріли – нагадування, що міжнародна спільнота не може не допомагати Україні.

There are no more excuses. There are no more grey areas. Russia is genocidal in broad daylight and proud of it. Arming the victims is not a choice, it is a duty.