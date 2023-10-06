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Глава МЗС Литви назвав війну РФ геноцидальною та закликав озброювати Україну

П'ятниця, 6 жовтня 2023, 12:48

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що останні ракетні удари РФ на Харківщині вкотре вказують на геноцидальний характер війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Ландсбергіс заявив, що ці обстріли – нагадування, що міжнародна спільнота не може не допомагати Україні.

"Немає більше ніяких відмовок, ніяких напівтонів. Росія серед білого дня скоює геноцидальні дії і пишається цим. Озброювати жертв – це не про вибір, це про обов’язок", – заявив Ландсбергіс.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба також наголосив, що останні ракетні удари РФ і масова загибель цивільних – чергове нагадування, чому важливо зберегти та посилити міжнародну підтримку України. 

Нагадаємо, на загибель понад 50 людей у Грозі відреагували ЄС та багато окремих держав Європи, а також США.

Тим часом колишній міністр оборони Британії Бен Воллес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Нагадаємо, також 5 жовтня Європол долучився до міжнародної спільної слідчої групи (JIT), що розслідує воєнні злочини РФ в Україні.

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Литва