Глава МИД Литвы назвал войну РФ геноцидальной и призвал вооружать Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что последние ракетные удары РФ на Харьковщине в очередной раз указывают на геноцидальный характер войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Ландсбергис заявил, что эти обстрелы – напоминание, что международное сообщество не может не помогать Украине.

There are no more excuses. There are no more grey areas. Russia is genocidal in broad daylight and proud of it. Arming the victims is not a choice, it is a duty. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 6, 2023

"Нет больше никаких отговорок, никаких полутонов. Россия средь бела дня совершает геноцидальные действия и гордится этим. Вооружать жертв – это не о выборе, это об обязанности", – заявил Ландсбергис.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также отметил, что последние ракетные удары РФ и массовая гибель гражданских – очередное напоминание, почему важно сохранить и усилить международную поддержку Украины.

Напомним, на гибель более 50 человек в Грозе отреагировали ЕС и многие отдельные государства Европы, а также США.

Между тем бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разблокировать поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Напомним, также 5 октября Европол присоединился к международной совместной следственной группе (JIT), расследующей военные преступления РФ в Украине.