Глава МИД Литвы назвал войну РФ геноцидальной и призвал вооружать Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что последние ракетные удары РФ на Харьковщине в очередной раз указывают на геноцидальный характер войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Ландсбергис заявил, что эти обстрелы – напоминание, что международное сообщество не может не помогать Украине.

There are no more excuses. There are no more grey areas. Russia is genocidal in broad daylight and proud of it. Arming the victims is not a choice, it is a duty.