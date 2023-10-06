Укр Рус Eng

Глава МИД Литвы назвал войну РФ геноцидальной и призвал вооружать Украину

Пятница, 6 октября 2023, 12:48

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что последние ракетные удары РФ на Харьковщине в очередной раз указывают на геноцидальный характер войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Ландсбергис заявил, что эти обстрелы – напоминание, что международное сообщество не может не помогать Украине.

"Нет больше никаких отговорок, никаких полутонов. Россия средь бела дня совершает геноцидальные действия и гордится этим. Вооружать жертв – это не о выборе, это об обязанности", – заявил Ландсбергис.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также отметил, что последние ракетные удары РФ и массовая гибель гражданских – очередное напоминание, почему важно сохранить и усилить международную поддержку Украины.

Напомним, на гибель более 50 человек в Грозе отреагировали ЕС и многие отдельные государства Европы, а также США.

Между тем бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разблокировать поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Напомним, также 5 октября Европол присоединился к международной совместной следственной группе (JIT), расследующей военные преступления РФ в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва