У декларації лідерів ЄС після зустрічі в Гранаді немає згадки про міграцію

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що домігся виключення з підсумкового документа за підсумками неформальної зустрічі лідерів Європейського Союзу в іспанській Гранаді згадки про міграцію.

Слова Моравецького цитує агенція PAP, повідомляє "Європейська правда".

Під час спілкування з журналістами прем’єр Польщі заявив, що під час переговорів "дуже рішуче заявив про нашу позицію і прийняв рішення накласти вето на ту частину, яка стосувалася міграції".

"Це рішення було з повагою сприйняте президентом (Європейської ради. – Ред.) Шарлем Мішелем", – додав він.

У підсумковому документі, опублікованому на сайті Європейської ради, справді немає жодної згадки про міграційну політику Євросоюзу.

Ймовірно, керівництво ЄС пішло на таку поступку, аби уникнути ситуації останнього саміту в червні, коли Польща та Угорщина відмовились від схвалення підсумкової декларації саме через згадку про міграційну політику об’єднання.

Раніше постпреди країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики на тлі надзвичайно високого рівня прибуття нелегальних мігрантів до ЄС.

Але Польща та Угорщина, які виступають категорично проти прийому будь-яких людей, що прибувають з Близького Сходу та Африки, проголосували проти.

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