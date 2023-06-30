Через Польщу і Угорщину ЄС не зміг схвалити ініціативу Чехії на підтримку українських біженців

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що на закінчення цьогорічного саміту ЄС чеська сторона просунула формулювання фінансової підтримки країнам, які приймають біженців з України, однак через позицію Польщі та Угорщини підтримка перебуває під загрозою зриву.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у Брюсселі перед початком другого дня засідання Європейської ради, повідомляє Radio Prague International.

Фіала виступив із цією заявою після того, як лідери 27 країн призупинили дебати щодо міграційної політики близько першої години ночі в п'ятницю, 30 червня, так і не ухваливши спільної резолюції.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і його угорський колега Віктор Орбан заблокували переговори, вимагаючи, щоб рішення ухвалювали одноголосно. Вони протестували проти нещодавньої угоди більшості держав ЄС, яка б розділила прийом мігрантів між усіма членами ЄС.

"Польща та Угорщина відкидають практично будь-який текст, у якому згадується міграція. Я не вважаю це вдалим", – сказав Фіала.

За його словами, Польща та Угорщина виступають проти чеських інтересів.

Нагадаємо, країни ЄС досягли домовленості у справі розселення мігрантів: попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.

Під час першого дня саміту у Брюсселі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про наміри голосувати проти механізму примусового розподілу мігрантів, хоча це рішення не потребує одностайності.