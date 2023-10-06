В декларации лидеров ЕС после встречи в Гранаде нет упоминания о миграции

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что добился исключения из итогового документа по итогам неформальной встречи лидеров Европейского Союза в испанской Гранаде упоминания о миграции.

Слова Моравецкого цитирует агентство PAP, сообщает "Европейская правда".

Во время общения с журналистами премьер Польши заявил, что во время переговоров "очень решительно заявил о нашей позиции и принял решение наложить вето на ту часть, которая касалась миграции".

"Это решение было с уважением воспринято президентом (Европейского совета. – Ред.) Шарлем Мишелем", – добавил он.

В итоговом документе, опубликованном на сайте Европейского совета, действительно нет никакого упоминания о миграционной политике Евросоюза.

Вероятно, руководство ЕС пошло на такую уступку, чтобы избежать ситуации последнего саммита в июне, когда Польша и Венгрия отказались от одобрения итоговой декларации именно из-за упоминания о миграционной политике объединения.

Раньше постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по реформированию миграционной политики на фоне чрезвычайно высокого уровня прибытия нелегальных мигрантов в ЕС.

Но Польша и Венгрия, которые выступают категорически против приема любых людей, прибывающих с Ближнего Востока и Африки, проголосовали против.

Читайте также: Мигранты "выбирают" правительство Польши: как новый кризис беженцев может определить победителя выборов.