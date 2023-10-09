Кулеба відповів, чи стане агросектор України проблемою для вступу в ЄС

Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими під час переговорів про вступ України в ЄС, але ця тема не стане перешкодою майбутньому членству.

Таку думку глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив у інтерв’ю Forbes, пише "Європейська правда".

Кулеба коментував актуальну суперечку між Україною та державами ЄС щодо експорту української агропродукції.

"Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими під час переговорів про вступ України в ЄС. Агрополітика Європейського Союзу викликає і зараз багато нарікань всередині Союзу", – сказав міністр.

Він підкреслив, що, можливо, агрополітику ЄС доведеться змінювати і під тиском внутрішніх чинників, і під тиском перспективи членства України.

"Але я не бачу жодного ризику, щоб тема сільського господарства стала перешкодою на шляху України до членства в ЄС. Будуть знайдені рішення", – переконаний міністр.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський раніше прогнозував, що з наближенням вступу України до ЄС кількість економічних суперечок зростатиме і точитимуться вони часто довкола сільського господарства.

На думку торгового представника України Тараса Качки, заяви Польщі щодо агросектора означають, що вступні переговори України з ЄС щодо сільського господарства вже фактично почались.