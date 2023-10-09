Польща евакуювала з Ізраїлю перших громадян

В аеропорту Варшави приземлилися перші два військові літаки з евакуйованими з Ізраїлю поляками.

Про це у понеділок вранці повідомив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

"Перші евакуйовані з Ізраїлю вже в Польщі. Хочу подякувати військовим за якісне проведення операції", – зазначив Блащак у своєму профілі в Twitter (Х).

Pierwsze osoby ewakuowane z Izraela są już w Polsce. Dziękuję żołnierzom za sprawne przeprowadzenie operacji. Jesteście najlepsi! pic.twitter.com/g3b28XpgO6 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 9, 2023

За його словами, два військові літаки Hercules вже сіли в аеропорту Варшави. Понад 120 евакуйовано.

Військовий Boeing наразі летить до Ізраїлю, щоб забрати ще більше евакуйованих, зазначив Блащак.

Польща анонсувала евакуацію громадян з Ізраїлю, на який здійснило масштабний напад терористичне угруповання ХАМАС, у неділю.

Болгарія, Румунія та Угорщина заявили, що намагаються евакуювати своїх громадян з країни.