Польша эвакуировала из Израиля первых граждан

В аэропорту Варшавы приземлились первые два военных самолета с эвакуированными из Израиля поляками.

Об этом в понедельник утром сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

"Первые эвакуированные из Израиля уже в Польше. Хочу поблагодарить военных за качественное проведение операции", – отметил Блащак в своем профиле в Twitter (Х).

Pierwsze osoby ewakuowane z Izraela są już w Polsce. Dziękuję żołnierzom za sprawne przeprowadzenie operacji. Jesteście najlepsi! pic.twitter.com/g3b28XpgO6 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 9, 2023

По его словам, два военных самолета Hercules уже сели в аэропорту Варшавы. Более 120 человек эвакуированы.

Военный Boeing сейчас летит в Израиль, чтобы забрать еще больше польских граждан, отметил Блащак.

Польша анонсировала эвакуацию граждан из Израиля, на который совершила масштабное нападение террористическая группировка ХАМАС, в воскресенье.

Болгария, Румыния и Венгрия заявили, что пытаются эвакуировать своих граждан из страны.