Польща вивезе своїх громадян із Ізраїлю на тлі ескалації

Польський уряд вирішив направити борт для евакуації своїх громадян із Ізраїлю, який другу добу протистоїть нападу терористичного угруповання ХАМАС.

Про це в етері RMF FM заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, пише "Європейська правда".

За словами Яблонського, літак для евакуації поляків із Ізраїлю вилетить у неділю після обіду й прибуде до аеропорту Бен-Гуріон увечері.

"Наразі невідомо, скільки їх повернеться до Польщі. Ми створимо список, подивимося, скільки людей захочуть евакуюватися. Перевіряємо, які є можливості та потреби. Якщо буде потреба в організації подальших евакуаційних рейсів, ми не будемо їх виключати", – додав заступник голови МЗС.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак уточнив, що за поляками буде відправлений транспортний літак C-130 Hercules.

Польський президент Анджей Дуда раніше заявив, що, за оперативними даними, жоден громадянин Польщі не постраждав у результаті бойових дій в Ізраїлі. Точної кількості поляків у країні влада не називає, але каже, що йдеться про "сотні" людей.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалція арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми, від дій ХАМАС на ранок неділі загинули понад 300 людей.

Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні.