В Ізраїлі загинув румун, що належав до ізраїльської армії

Під час бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом загинув громадянин Румунії.

Про це повідомило румунське МЗС, пише "Європейська правда".

Чоловік був солдатом ізраїльської армії та мав подвійне громадянство Румунії та Ізраїлю.

"Глибоко засмучені втратою громадянина із подвійним ізраїльсько-румунським громадянство, який служив у Силах оборони Ізраїлю. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Ми солідарні з Ізраїлем у цей важкий час. Румунія рішуче засуджує триваючі напади на ізраїльське населення", – йдеться у повідомленні МЗС Румунії в Twitter (Х).

Deeply saddened by the loss of a dual 🇮🇱-🇷🇴 citizen serving in the @IDF. Our heartfelt condolences go out to the family of the victim. We stand in solidarity with Israel during this difficult times. 🇷🇴 firmly condemns the ongoing attacks on the 🇮🇱 population. @IsraelMFA