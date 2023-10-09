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В Ізраїлі загинув румун, що належав до ізраїльської армії

Понеділок, 9 жовтня 2023, 14:51

Під час бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом загинув громадянин Румунії.

Про це повідомило румунське МЗС, пише "Європейська правда".

Чоловік був солдатом ізраїльської армії та мав подвійне громадянство Румунії та Ізраїлю.

"Глибоко засмучені втратою громадянина із подвійним ізраїльсько-румунським громадянство, який служив у Силах оборони Ізраїлю.  Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Ми солідарні з Ізраїлем у цей важкий час. Румунія рішуче засуджує триваючі напади на ізраїльське населення", – йдеться у повідомленні МЗС Румунії в Twitter (Х).

Напередодні стало відомо про загибель британця, який воював у лавах ізраїльської армії. 

Крім того, Німеччина вважає, що її громадяни перебувають серед заручників терористичного угрупування ХАМАС. Всі вони мають ізраїльське громадянство на додаток до німецького.

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