Громадяни Німеччини можуть бути серед заручників ХАМАСу

Німеччина вважає, що її громадяни перебувають серед заручників терористичного угрупування ХАМАС, яке вихідними здійснило напад на Ізраїль.

Про це повідомило CNN в неділю джерело в Міністерстві закордонних справ Німеччини, пише "Європейська правда".

"Наскільки нам відомо, всі вони мають ізраїльське громадянство на додаток до німецького", – сказало джерело.

Міністерство закордонних справ Німеччини і посольство Німеччини в Тель-Авіві "дуже тісно" координують свої дії з ізраїльською владою, зазначили у відомстві.

Джерело додало, що Німеччина не буде публічно коментувати кількість викрадених або окремі випадки, щоб захистити цих людей.

Раніше CNN вдалося підтвердити особу Шані Лук – жінки з німецьким та ізраїльським громадянством, яку бачили непритомною на відео в полоні озброєних бойовиків у Газі. Її мати розповіла CNN, що дізналася про викрадення доньки на музичному фестивалі поблизу кордону з Газою з вірусного відео в соціальних мережах.

ХАМАС стверджує, що утримує понад 100 заручників, захоплених на території Ізраїлю.

Нагадаємо, після масштабної атаки радикального ісламського руху ХАМАС на Ізраїль Болгарія, Румунія та Угорщина намагаються евакуювати своїх громадян з країни.

Перших своїх громадян евакуювала Польща, а Угорщина протягом ночі вивезла з Ізраїлю 215 осіб.