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В Израиле погиб румын, принадлежавший израильской армии

Понедельник, 9 октября 2023, 14:51

В ходе боевых действий между Израилем и ХАМАСом погиб гражданин Румынии.

Об этом сообщил румынский МИД, пишет "Европейская правда".

Человек был солдатом израильской армии и имел двойное гражданство Румынии и Израиля.

"Глубоко расстроены потерей гражданина с двойным израильско-румынским гражданство, служившее в Силах обороны Израиля. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Мы солидарны с Израилем в это тяжелое время. Румыния решительно осуждает продолжающиеся нападения" в Twitter (Х).

Накануне стало известно о гибели британца, сражавшегося в рядах израильской армии.

Кроме того, Германия считает, что ее граждане находятся в заложниках террористической группировки ХАМАС. Все они имеют израильское гражданство в дополнение к немецкому.

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