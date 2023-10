В Израиле погиб румын, принадлежавший израильской армии

В ходе боевых действий между Израилем и ХАМАСом погиб гражданин Румынии.

Об этом сообщил румынский МИД, пишет "Европейская правда".

Человек был солдатом израильской армии и имел двойное гражданство Румынии и Израиля.

"Глубоко расстроены потерей гражданина с двойным израильско-румынским гражданство, служившее в Силах обороны Израиля. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Мы солидарны с Израилем в это тяжелое время. Румыния решительно осуждает продолжающиеся нападения" в Twitter (Х).

Deeply saddened by the loss of a dual 🇮🇱-🇷🇴 citizen serving in the @IDF. Our heartfelt condolences go out to the family of the victim. We stand in solidarity with Israel during this difficult times. 🇷🇴 firmly condemns the ongoing attacks on the 🇮🇱 population. @IsraelMFA