Молдова пока не эвакуирует своих граждан в Израиле

Молдова пока не предлагает эвакуацию своим гражданам в Израиле из-за последних событий, поскольку желающие имеют возможность самостоятельно покинуть страну.

Как сообщает Newsmaker, об этом сообщил посол Молдовы в Израиле Александр Ройтман.

Кишинев не организует эвакуацию своих граждан, поскольку полностью остановили полеты лишь некоторые авиакомпании и желающие имеют возможность самостоятельно выехать из Израиля. В то же время посольство запустило дополнительные горячие линии для тех, кому нужны консультации или помощь.

Посол отметил, что граждане Молдовы, если пожелают, могут в приоритетном порядке вылететь из Израиля рейсами Tarom согласно договоренности между Кишиневом и Бухарестом.

Посол добавил, что среди убитых или похищенных боевиками ХАМАС людей, насколько известно, нет граждан Молдовы.

В Израиле находится около 13 тысяч граждан Молдовы, около 7 тысяч из них работают на строительстве, еще 5 тысяч – в сфере ухода.

Напомним, в Румынии подтвердили, что в Израиле во время боевых действий между Армией обороны Израиля и ХАМАСом погиб гражданин Румынии в рядах АОИ.

Неофициально сообщалось, что среди заложников ХАМАСа могут быть граждане Германии.