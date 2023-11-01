В Афінах затримали 21 члена італійського неофашистського угруповання

Групу з 21 італійського неофашиста затримали в міжнародному аеропорту Афін пізно ввечері у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Група, члени ультраправого угруповання CasaPound, мала намір взяти участь у мітингу в середу вдень, щоб вшанувати пам'ять про вбивство в 2013 році двох членів нині неіснуючої неонацистської організації "Золотий світанок" біля офісу партії в Нео Іракліо, на півночі Афін.

Джерела вказують на те, що правоохоронні органи були попереджені про їхню поїздку до грецької столиці. Місцеві ультраправі організації мобілізувалися через соціальні медіаплатформи, такі як Telegram, закликаючи європейських колег приєднатися до мітингу ще з літа. Поліція заборонила захід у середу, а також зібрання, заплановані на той самий день ультралівими групами.

21 особу було взято під варту в імміграційній службі, розпочавши проти них процес адміністративної депортації через побоювання, пов'язані з національною безпекою.

"Зупинка і арешт 20 осіб, які щойно зійшли з літака, щоб відвідати меморіальний захід на честь двох молодих людей, які були жорстоко вбиті, є абсолютно неприйнятним", – заявив Джанлука Янноне, президент ультраправої групи CasaPound.

"Втручання поліції було свавільним, безпідставним і з надмірною демонстрацією сили. Безсумнівним залишається те, що цей невиправданий акт придушення не завадить нам віддати данину пам'яті двом молодим людям, які стали жертвами холоднокровного вбивства", – додав він.

Нагадаємо, у 2019 році суд у Римі виніс рішення про те, що соціальна мережа Facebook має відновити сторінку неофашистської партії CasaPound.

CasaPound була заснований наприкінці 1990-х років як клуб прихильників Муссоліні. Вона не ідентифікує себе як ультраправих чи крайніх лівих, вони називають себе євроскептиками, антиглобалістами та ультранаціоналістами.