Італійський суд наказав Facebook відновити сторінку неофашистської партії
П'ятниця, 13 грудня 2019, 16:38
Суд у Римі виніс рішення про те, що соціальна мережа Facebook має відновити сторінку неофашистської партії CasaPound.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на EUobserver.
В рішенні суду також вказується, що Facebook має сплачувати групі 800 євро за кожен день, поки сторінка закрита.
Суддя дійшов висновку, що партія була "виключена (або вкрай обмежена) з італійської політичної дискусії".
CasaPound була заснований наприкінці 1990-х років як клуб прихильників Муссоліні. Вона не ідентифікує себе як ультраправих чи крайніх лівих, вони називають себе євроскептиками, антиглобалістами та ультранаціоналістами.
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