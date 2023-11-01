В Афинах задержали 21 члена итальянской неофашистской группировки

Группу из 21 итальянского неофашиста задержали в международном аэропорту Афин поздно вечером во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Группа, члены ультраправой группировки CasaPound, намеревалась принять участие в митинге в среду днем, чтобы почтить память об убийстве в 2013 году двух членов ныне несуществующей неонацистской организации "Золотой рассвет" возле офиса партии в Нео Ираклио, на севере Афин.

Источники указывают на то, что правоохранительные органы были предупреждены об их поездке в греческую столицу. Местные ультраправые организации мобилизовались через социальные медиаплатформы, такие как Telegram, призывая европейских коллег присоединиться к митингу еще с лета. Полиция запретила мероприятие в среду, а также собрания, запланированные на тот же день ультралевыми группами.

21 человек был взят под стражу в иммиграционной службе, начав против них процесс административной депортации из-за опасений, связанных с национальной безопасностью.

"Остановка и арест 20 человек, которые только что сошли с самолета, чтобы посетить мемориальное мероприятие в честь двух молодых людей, которые были жестоко убиты, является абсолютно неприемлемым", – заявил Джанлука Янноне, президент ультраправой группы CasaPound.

"Вмешательство полиции было произвольным, безосновательным и с чрезмерной демонстрацией силы. Несомненным остается то, что этот неоправданный акт подавления не помешает нам отдать дань памяти двум молодым людям, которые стали жертвами хладнокровного убийства", – добавил он.

Напомним, в 2019 году суд в Риме вынес решение о том, что социальная сеть Facebook должна восстановить страницу неофашистской партии CasaPound.

CasaPound была основана в конце 1990-х годов как клуб сторонников Муссолини. Она не идентифицирует себя как ультраправых или крайне левых, они называют себя евроскептиками, антиглобалистами и ультранационалистами.