Премьер Болгарии прокомментировал высылку российского пропагандиста

Болгарский премьер-министр Николай Денков заявил, что "журналист" российского официального издания "Российская газета" Александр Гацак, высланный сегодня из страны, длительное время нарушал законы.

Слова Денкова цитирует портал БНР, сообщает "Европейская правда".

Премьер Болгарии заявил, что пропагандист "просто не имеет права находиться на болгарской земле, потому что он нарушил наши законы и должен уехать, и это не связано с его журналистской деятельностью".

"Тот факт, что он был в посольстве, ничего не меняет", – добавил он, имея в виду тот факт, что Гацак какое-то время находился в посольстве России, пытаясь избежать высылки.

Отвечая на вопрос, ожидаются ли ответные действия со стороны России, болгарский премьер сказал: "У меня нет такой информации, но когда кто-то нарушает законы Болгарии, он должен уехать".

Агентство нацбезопасности Болгарии ранее заявило, что страна выдворила с запретом въезда в ЕС корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака.

29 сентября Гацака вызвали в миграционное управление МВД и впоследствии в ДАНС, однако он отказался являться и "спрятался в посольстве РФ". После вмешательства МИД Болгарии россиянин все же покинул территорию Болгарии 1 ноября.

"Российская газета" является официальным изданием российского правительства и местом публикации решений и распоряжений, после чего они вступают в силу.

В сентябре Агентство национальной безопасности Болгарии объявило о высылке из страны представителя Русской православной церкви и еще двух священников – граждан Беларуси.

Болгарские спецслужбы заявили, что священники были составляющей гибридной стратегии России "по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов".