У Нідерландах закликали до створення посади єврокомісара з питань оборони  

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликала наступний склад Європейської комісії створити окрему посаду комісара з питань оборони, наголосивши на необхідності збільшення закупівель озброєнь і військових витрат в рамках ЄС.

Оллонгрен, яка раніше виступала за посилення ролі ЄС в НАТО, запропонувала створити нову посаду комісара під час інтерв'ю голландській радіостанції BNR, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Я думаю, що для наступної Європейської комісії було б гарною ідеєю поставити це питання на порядок денний, щоб був єврокомісар, який присвячував би 100% свого часу лише [обороні]", – сказала Оллонгрен.

"Ця комісія вже зайнялася цим питанням, але в оборонній промисловості, зокрема, це все ще досить фрагментарно. До багатьох речей підходять з точки зору національних інтересів", – додала вона.

Заклик міністерки, що йде у відставку, пролунав в той час, коли ЄС намагається наповнити конкретним змістом свою пропозицію щодо всеосяжної дорожньої карти для виробництва озброєнь – Європейську стратегію оборонної промисловості (EDIS) – на тлі занепокоєння з приводу браку фінансування і стимулів для країн-членів ЄС співпрацювати у сфері спільних закупівель, а комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон відклав презентацію стратегії до наступного року.

"Ми представимо Європейську стратегію оборонної промисловості (EDIS) на початку наступного року, в першому кварталі 2024 року", – підтвердив комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон у своїй заяві для Euractiv 17 жовтня.

Хоча Оллонгрен високо оцінила зусилля Бретона, спрямовані на посилення співпраці в рамках ЄС, вона вважає, що з огляду на нагальність цієї роботи, її повинен очолити окремий комісар.

Новий комісар повинен прагнути до збільшення виробництва озброєнь в рамках Євросоюзу, а також гарантувати запровадження загальних стандартів для сприяння згуртованості між країнами-членами.

Вона зазначила, що в той час як політичні діячі, такі як президент Росії Владімір Путін, можуть нарощувати військову економіку без значних перешкод, ЄС все ще стикається з такими проблемами, як нестача кадрів, брак ресурсів і неохочість компаній, які починають виробництво лише після підписання всіх контрактів.

"Я кажу: просто йдіть і виробляйте, ми візьмемо це. Наші бюджети були збільшені, і вони залишаються високими. Підтримка України поки що не зменшується. Вона нам дуже потрібна", – закликав міністр.

Болючим питанням, яке викликає головний біль у багатьох країнах ЄС, є те, як збільшення оборонних витрат може вплинути на суворі фіскальні правила ЄС.

Згідно з проєктом компромісного рішення, з яким ознайомився Euractiv на початку цього тижня, оборонні витрати можуть отримати особливий статус у фіскальних правилах ЄС в рамках нового огляду економічного управління (EGR) з метою заохочення інвестицій країн-членів в цю сферу.

У проєкті документа, представленому Іспанією, яка головує в Раді ЄС, пропонується, щоб до країн-членів, які збільшують витрати на оборону, ставилися більш поблажливо, якщо вони перевищують правило ЄС щодо дефіциту, яке обмежує дефіцит бюджету країни-члена максимум до 3% ВВП.

На Вільнюському саміті держави НАТО вже досягли консенсусу щодо того, що країни-члени повинні будуть витрачати на оборону від 2% ВВП.

Уже 11 країн-членів НАТО досягли або перетнули поріг у 2% ВВП на оборону, тоді як донедавна таких союзників було лише сім. На першому місці за обсягами витрат на оборону відносно свого ВВП опинилася Польща, на другому – США.