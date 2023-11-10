В Нидерландах призвали к созданию должности еврокомиссара по вопросам обороны  

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала следующий состав Европейской комиссии создать отдельную должность комиссара по вопросам обороны, подчеркнув необходимость увеличения закупок вооружений и военных расходов в рамках ЕС.

Оллонгрен, которая ранее выступала за усиление роли ЕС в НАТО, предложила создать новую должность комиссара во время интервью голландской радиостанции BNR, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я думаю, что для следующей Европейской комиссии было бы хорошей идеей поставить этот вопрос на повестку дня, чтобы был еврокомиссар, который посвящал бы 100% своего времени только [обороне]", – сказала Оллонгрен.

"Эта комиссия уже занялась этим вопросом, но в оборонной промышленности, в частности, это все еще достаточно фрагментарно. Ко многим вещам подходят с точки зрения национальных интересов", – добавила она.

Призыв уходящего в отставку министра прозвучал в то время, когда ЕС пытается наполнить конкретным содержанием свое предложение по всеобъемлющей дорожной карте для производства вооружений – Европейскую стратегию оборонной промышленности (EDIS) – на фоне беспокойства по поводу нехватки финансирования и стимулов для стран-членов ЕС сотрудничать в сфере совместных закупок, а комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отложил презентацию стратегии до следующего года.

"Мы представим Европейскую стратегию оборонной промышленности (EDIS) в начале следующего года, в первом квартале 2024 года", – подтвердил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своем заявлении для Euractiv 17 октября.

Хотя Оллонгрен высоко оценила усилия Бретона, направленные на усиление сотрудничества в рамках ЕС, она считает, что учитывая неотложность этой работы, ее должен возглавить отдельный комиссар.

Новый комиссар должен стремиться к увеличению производства вооружений в рамках Евросоюза, а также гарантировать введение общих стандартов для содействия сплоченности между странами-членами.

Она отметила, что в то время как политические деятели, такие как президент России Владимир Путин, могут наращивать военную экономику без значительных препятствий, ЕС все еще сталкивается с такими проблемами, как нехватка кадров, нехватка ресурсов и нежелание компаний, которые начинают производство только после подписания всех контрактов.

"Я говорю: просто идите и производите, мы возьмем это. Наши бюджеты были увеличены, и они остаются высокими. Поддержка Украины пока не уменьшается. Она нам очень нужна", – призвал министр.

Болезненным вопросом, который вызывает головную боль во многих странах ЕС, является то, как увеличение оборонных расходов может повлиять на строгие фискальные правила ЕС.

Согласно проекту компромиссного решения, с которым ознакомился Euractiv в начале этой недели, оборонные расходы могут получить особый статус в фискальных правилах ЕС в рамках нового обзора экономического управления (EGR) с целью поощрения инвестиций стран-членов в эту сферу.

В проекте документа, представленном Испанией, которая председательствует в Совете ЕС, предлагается, чтобы к странам-членам, которые увеличивают расходы на оборону, относились более снисходительно, если они превышают правило ЕС по дефициту, которое ограничивает дефицит бюджета страны-члена максимум до 3% ВВП.

На Вильнюсском саммите государства НАТО уже достигли консенсуса относительно того, что страны-члены должны будут тратить на оборону от 2% ВВП.

Уже 11 стран-членов НАТО достигли или пересекли порог в 2% ВВП на оборону, тогда как до недавнего времени таких союзников было всего семь. На первом месте по объемам расходов на оборону относительно своего ВВП оказалась Польша, на втором – США.