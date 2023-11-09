Президент Чехії: Ситуація на фронті не свідчить, що Україна може отримати перевагу

Президент Чехії Петр Павел вважає, що поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу.

Відповідну заяву він зробив на конференції "Дипломатія і безпека", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Чеський президент вважає, що час грає на користь РФ, і що переговори можуть розпочатися наступного року.

"Переговори можуть початися наступного року, оскільки розвиток подій не вказує на те, що українська сторона отримає військову перевагу. Час зараз грає на користь Росії, яка має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили. Вигравши час, вона також зможе поповнити матеріальну базу, якої їй давно не вистачало. Ми бачимо масові поставки з Північної Кореї, ми бачимо спроби обійти санкції", – сказав Павел.

За його словами, очевидно, що Росія намагається затягнути конфлікт. Він вважає, що вона також може вичікувати результатів президентських виборів у США наступного року.

Водночас Павел переконаний, що Захід повинен продовжувати підтримувати Україну.

"Ситуація не є однозначно позитивною. Позитивним для України має бути те, що ми на їхньому боці і повинні підтримувати їх у досягненні їхніх цілей. Зі свого боку, у нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати надавати підтримку", – сказав він.

Як відомо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.