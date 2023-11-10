Посол: Союзники України поки не готові до практичних кроків з вигнання Росії з ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця скептично оцінив можливість вигнання Росії з Ради безпеки з огляду на сумнівні обставини її правонаступництва в цьому органі за Радянським Союзом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кислиця сказав в інтерв’ю BBC News Україна.

Український дипломат підкреслив, що будь-яке реформування ООН можливе лише в разі згоди постійних членів Ради безпеки.

"На сьогодні немає жодного постійного члена Ради безпеки, який би був готовий говорити про долю Росії, яка сидить на місці Радянського Союзу. Навіть серед тих щирих, найбільш відданих питанню підтримки України, відновлення територіальної цілісності і суверенітету країн, але які є постійними членами Ради безпеки", – додав він.

За словами Кислиці, "з різних причин" не готові зараз обговорювати питання про перебування Росії в ООН й інші партнери України, зокрема Центральна і Східна Європа, які безумовно засуджують Москву.

Він додав, що навіть у разі теоретичного виключення Росії з ООН Організація не матиме інструментів, аби примусити Москву виконувати свої рішення.

"Весь світ має справу зі злочинним режимом, якому плювати на всі норми міжнародного права, на всі рішення Радбезу, рішення Суду ООН, які є від березня минулого року, на всі рішення всіх інших судів. Тому на виході має бути система, яка не лише здатна ухвалювати правильні рішення, а ще й втілювати у життя такі рішення", – пояснив Кислиця.

Питання про реформу Радбезу ООН особливо гостро постало з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, яка має право вето й може блокувати будь-які рішення, які притягнуть її до відповідальності за порушення міжнародного права.

Під час виступу в Раді безпеки ООН у вересні Володимир Зеленський запропонував реформу Організації: збільшити склад Радбезу, дати Генеральній асамблеї можливість долати вето Радбезу, а також запровадити механізм попередження агресії шляхом санкцій.