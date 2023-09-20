Зеленський пропонує реформу ООН, щоб подолати вето Росії

Президент Володимир Зеленський під час виступу в Раді безпеки ООН у середу представив пропозиції для реформування Організації, передусім для запобігання ситуацій, коли постійні члени Радбезу можуть блокувати будь-які рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський підкреслив, що робота ООН нині паралізована саме через блокування Росією як державою-агресором будь-яких рішень, оскільки вона має право вето як постійний член Ради безпеки.

"Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН в глухий кут", – зазначив президент, додавши, що це перетворює Організацію лише на "найбільш помітну у світі трибуну".

"Застосування права вето – ось що потребує реформи, і це може стати ключовою реформою. Тим, що повертає силу Статуту ООН", – сказав він.

Як перший крок до реформи Організації Зеленський запропонував дати Генеральній асамблеї ООН реальну можливість долати вето – "за умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану".

Другим кроком до реформи ООН він назвав розширення складу постійних членів Ради безпеки – зокрема за рахунок держав Африки, Азії, Латинської Америки й Тихого океану. Серед європейських держав він згадав Німеччину.

Третім кроком у реформі Організації президент назвав створення системи запобігання агресії шляхом превентивних санкцій, що має автоматично виноситись на розгляд Радбезу ООН, "коли будь-який член Генеральної асамблеї заявляє про загрозу агресії".

Нагадаємо, що питання про реформу органу особливо гостро постало з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, яка має право вето й може блокувати будь-які рішення, які притягнуть її до відповідальності за порушення міжнародного права.

США, як відомо, почали розробку пропозиції реформи Радбезу ООН, яка передбачає розширення його складу для кращого представництва регіонів світу, але без надання права вето.