Посол: Союзники Украины пока не готовы к практическим шагам по изгнанию России из ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица скептически оценил возможность изгнания России из Совета безопасности, учитывая сомнительные обстоятельства ее правопреемства в этом органе по Советскому Союзу.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кислица сказал в интервью BBC News Украина.

Украинский дипломат подчеркнул, что любое реформирование ООН возможно только в случае согласия постоянных членов Совета безопасности.

"На сегодня нет ни одного постоянного члена Совета безопасности, который бы был готов говорить о судьбе России, которая сидит на месте Советского Союза. Даже среди тех искренних, наиболее преданных вопросу поддержки Украины, восстановления территориальной целостности и суверенитета стран, но которые являются постоянными членами Совета безопасности", – добавил он.

По словам Кислицы, "по разным причинам" не готовы сейчас обсуждать вопрос о пребывании России в ООН и другие партнеры Украины, в частности Центральная и Восточная Европа, которые безусловно осуждают Москву.

Он добавил, что даже в случае теоретического исключения России из ООН Организация не будет иметь инструментов, чтобы заставить Москву выполнять свои решения.

"Весь мир имеет дело с преступным режимом, которому плевать на все нормы международного права, на все решения Совбеза, решения Суда ООН, которые есть с марта прошлого года, на все решения всех других судов. Поэтому на выходе должна быть система, которая не только способна принимать правильные решения, но и воплощать в жизнь такие решения", – пояснил Кислица.

Вопрос о реформе Совбеза ООН особенно остро встал, учитывая полномасштабное вторжение России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.

Во время выступления в Совете безопасности ООН в сентябре Владимир Зеленский предложил реформу Организации: увеличить состав Совбеза, дать Генеральной ассамблее возможность преодолевать вето Совбеза, а также ввести механизм предупреждения агрессии путем санкций.