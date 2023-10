ЄС остаточно продовжив режим тимчасового захисту для біженців з України

Європейський Союз у четвер завершив усі процедури, необхідні для продовження режиму тимчасового захисту для біженців із України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Режим тимчасового захисту дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженим набором прав у ЄС, зокрема доступом до житла й ринку праці, медичною допомогою, а для дітей – здобувати освіту.

Adopted ✍️ the EU extends temporary protection until 4 March 2025.



It allows displaced persons from Ukraine to enjoy harmonised rights across the EU such as:

🏡 residence

💼 labour market access

🏥 medical assistance

📚 education for children



More 👇#JHA #StandWithUkraine