ЄС остаточно продовжив режим тимчасового захисту для біженців з України

Європейський Союз у четвер завершив усі процедури, необхідні для продовження режиму тимчасового захисту для біженців із України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Режим тимчасового захисту дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженим набором прав у ЄС, зокрема доступом до житла й ринку праці, медичною допомогою, а для дітей – здобувати освіту.

Adopted ✍️ the EU extends temporary protection until 4 March 2025.



It allows displaced persons from Ukraine to enjoy harmonised rights across the EU such as:

🏡 residence

💼 labour market access

🏥 medical assistance

📚 education for children



More 👇#JHA #StandWithUkraine — EU Council (@EUCouncil) October 19, 2023

Механізм тимчасового захисту був активований 4 березня 2022 року і автоматично продовжений на один рік.

Європейська комісія 19 вересня запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України, а політичної домовленості міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу досягли вже 28 вересня.

ЗМІ повідомляли, що Польща висувала певні заперечення щодо продовження тимчасового захисту. Варшава вимагала збільшення фінансування від ЄС на утримання біженців. Однак продовження дії механізму вимагає одноголосного голосування, тож ветувати рішення було неможливо.