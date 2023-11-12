Проти глави МЗС Литви влаштували інформаційну атаку з використанням ШІ

Проти глави литовської дипломатії Габріелюса Ландсбергіса організовано інформаційну атаку – в інтернеті з'явився аудіозапис фейкової бесіди з міністром закордонних справ Палестинської адміністрації, під час якої Ландсбергіс нібито обіцяє претендувати на посаду президента.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія LRT.

У центрі аналізу дезінформації debunk.org повідомили, що цей запис було сконструйовано за допомогою інструментів штучного інтелекту. Його справжність спростували і в міністерстві закордонних справ.

На фальшивому аудіозаписі міністр закордонних справ Палестини Ріяд аль-Малікі нібито просить Литву надати підтримку палестинцям, які проживають у секторі Газа, і сприяти гуманітарній паузі під час ізраїльських атак.

Зі свого боку, Ландсбергіс нібито відповідає, що не може підтримати Палестину, оскільки зустріне опір у Литві і залишиться незрозумілим у Євросоюзі.

"Я не буду робити цього тільки тому, що ви мене про це просите. Особливо з огляду на той факт, що наступного року я маю намір балотуватися на виборах президента Литви", – нібито відповідає на це Ландсбергіс.

Зі свого боку аль-Малікі "відповідає", що може підтримати такі політичні амбіції Ландсбергіса в обмін на підтримку Палестини.

У МЗС стверджують, що цей аудіозапис "не відповідає дійсності".

"Міністр Ландсбергіс цього року не розмовляв із палестинським міністром телефоном. МЗС розцінює поширювану інформацію як інформаційну атаку", – йдеться в коментарі.

Голова debunk.org Вікторас Даукшас також стверджує, що цей аудіозапис – фейк, створений засобами штучного інтелекту.

"Перш за все, ми бачимо, що це фейк, за самим контентом. За офіційними даними, Ландсбергіс не має наміру балотуватися в президенти, а тут сказано, що він балотується", – сказав експерт.

"У записі також присутні неприродні прискорення і уповільнення. (...) Ще під час запису можна почути згенеровані сторонні шуми", – каже Даукшас.

Він також зазначив, що запис у соціальних мережах поширюють нещодавно створені акаунти, які раніше нічого активно не публікували.

"З урахуванням майбутніх виборів, це дуже небезпечне явище. Подібні маніпуляції, використовувані в контексті виборів, можуть викликати справжній ажіотаж", – сказав Вікторас Даукшас.

"Така і була мета цього аудіо, але її явно не було досягнуто", – додав він.

Експерт зазначив, що в майбутньому може з'явитися і більше таких випадків, спрямованих на маніпулювання результатами виборів у Литві.

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