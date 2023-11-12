Против главы МИД Литвы устроили информационную атаку с использованием ИИ

Против главы литовской дипломатии Габриэлюса Ландсбергиса организована информационная атака – в интернете появилась аудиозапись фейковой беседы с министром иностранных дел Палестинской администрации, во время которой Ландсбергис якобы обещает претендовать на пост президента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания LRT.

В центре анализа дезинформации debunk.org сообщили, что эта запись была сконструирована с помощью инструментов искусственного интеллекта. Ее подлинность опровергли и в министерстве иностранных дел.

На фальшивой аудиозаписи министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики якобы просит Литву оказать поддержку палестинцам, проживающим в секторе Газа, и способствовать гуманитарной паузе во время израильских атак.

Со своей стороны, Ландсбергис якобы отвечает, что не может поддержать Палестину, поскольку встретит сопротивление в Литве и останется непонятым в Евросоюзе.

"Я не буду делать этого только потому, что вы меня об этом просите. Особенно учитывая тот факт, что в следующем году я намерен баллотироваться на выборах президента Литвы", – якобы отвечает на это Ландсбергис.

В свою очередь аль-Малики "отвечает", что может поддержать такие политические амбиции Ландсбергиса в обмен на поддержку Палестины.

В МИД утверждают, что эта аудиозапись "не соответствует действительности".

"Министр Ландсбергис в этом году не разговаривал с палестинским министром по телефону. МИД расценивает распространяемую информацию как информационную атаку", – говорится в комментарии.

Глава debunk.org Викторас Даукшас также утверждает, что эта аудиозапись – фейк, созданный средствами искусственного интеллекта.

"Прежде всего, мы видим, что это фейк, по самому контенту. По официальным данным, Ландсбергис не намерен баллотироваться в президенты, а здесь сказано, что он баллотируется", – сказал эксперт.

"В записи также присутствуют неестественные ускорения и замедления. (...) Еще во время записи можно услышать сгенерированные посторонние шумы", – говорит Даукшас.

Он также отметил, что запись в социальных сетях распространяют недавно созданные аккаунты, которые ранее ничего активно не публиковали.

"С учетом предстоящих выборов, это очень опасное явление. Подобные манипуляции, используемые в контексте выборов, могут вызвать настоящий ажиотаж", – сказал Викторас Даукшас.

"Такова и была цель этого аудио, но она явно не была достигнута", – добавил он.

Ранее стало известно, что премьер Италии Джорджия Мелони стала еще одной жертвой российских пранкеров, которые позвонили уже многим европейским чиновникам.

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Дипломатический советник Мелони подал в отставку после этого случая.