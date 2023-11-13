Politico: Боррель розлютив деяких дипломатів ЄС заявами щодо ситуації в Газі

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розлютив деяких дипломатів ЄС після зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу наприкінці жовтня у Люксембурзі, коли оголосив про консенсус щодо врегулювання ситуації в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Politico.

Боррель тоді заявив, що серед міністрів існує "базовий консенсус" щодо необхідності гуманітарної паузи в бойових діях, хоча спільну позицію довелось узгоджувати ще чотири дні.

За даними джерел видання, країни ЄС декілька днів узгоджували формулювання, оскільки, наприклад, наполягала на повному припиненні вогню, такі країни, як Німеччина, Австрія і Чехія хотіли уникнути будь-яких формулювань, які звучали б як незгода з правом Ізраїлю на самооборону.

Як розповіли три дипломати ЄС, співробітнику Європейської служби зовнішніх зв'язків Стефано Санніно довелося прокоментувати представникам країн заяви Борреля.

Одне з джерел назвало його коментарі "способом вибачитись", два інших співрозмовники сказали, що це було радше поясненням.

Представник Євросоюзу пояснив дії Борреля тим, що позиції європейських країн були озвучені ще під час першої дискусії.

Згідно з підсумковою заявою саміту 26 жовтня щодо конфлікту на Близькому Сході, лідери ЄС закликали до гуманітарних пауз і відкриття гуманітарних коридорів у Газі.

Очільники європейських держав підтвердили, що підтримують вирішення арабо-ізраїльського конфлікту за принципом двох держав (тобто утворення Палестини) й "проведення міжнародної мирної конференції найближчим часом".

Нагадаємо, 13 листопада Євросоюз повторно закликав негайно забезпечити паузи в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази, а також закликав ХАМАС звільнити заручників.