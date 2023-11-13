Дуда у понеділок офіційно доручить Моравецькому сформувати уряд

У понеділок увечері 13 листопада президент Польщі Анджей Дуда офіційно доручить місію формування нового уряду чинному прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому.

Про це повідомила Малгожата Папроцька, державна секретарка канцелярії президента Польщі, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Церемонія у президентському палаці може розпочатися близько 19-20 години за місцевим часом. Перед цим Моравецький у Сеймі офіційно подасть заяву про відставку свого нинішнього кабінету.

Папроцька зазначила, що, відповідно до Конституції, Рада міністрів подасть у обов’язкову відставку, яка, "звичайно, буде прийнята" президентом. Дуда також доручить уряду продовжити виконання своїх функцій до формування нового кабінету, а потім – доручить місію формування нового уряду Моравецькому. Усі три кроки відбудуться сьогодні ввечері.

Президент партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, відповідаючи на питання про те, які шанси має Моравецький сформувати уряд, сказав, що "невідомо, чи спроба Матеуша Моравецького приречена на провал".

Установче засідання Сейму 10-го скликання розпочинається в понеділок о 12:00.

Минулого тижня Дуда оголосив, що доручить формування нового уряду чинному прем'єр-міністру від "Права і справедливості" Матеушу Моравецькому, оскільки політсила за підсумками виборів має найбільше представництво в новому Сеймі.

Однак через те, що "ПіС" не має більшості, з великою ймовірністю в разі провалу спроб Моравецького сформувати уряд це право перейде до опозиції, яка вже підготувала коаліційну угоду.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС.