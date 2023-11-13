Главой польского Сейма стал кандидат оппозиции

Маршалком нижней палаты польского парламента – Сейма – в понедельник стал лидер партии "Польша-2050" Шимон Головня, а кандидат пока правящей партии "Право и справедливость" проиграла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

В понедельник польский Сейм собрался не первое после выборов учредительное заседание. За назначение Головни проголосовали 265 депутатов при необходимом минимуме в 231 голос.

Соперница Головни от "Права и справедливости", бывшая глава Сейма Эльжбета Витек получила поддержку 193 депутатов.

"После этого голосования никто не может сомневаться в том, что в этом парламенте есть большинство, готовое взять власть", – сказал Головня, комментируя результат.

Напомним, сейчас в Польше сложилась уникальная ситуация, когда президент делегирует формирование правительства партии "Право и справедливость", которая имеет почти нулевые шансы получить вотум доверия в Сейме. Все попытки "ПиС" найти себе партнеров по коалиции закончились фиаско.

Оппозиционные партии, даже не дожидаясь начала работы Сейма, объявили о создании коалиции, представив ее программу.

Оппозиционеры договорились, что на первые два года спикером Сейма должен стать лидер "Польши-2050" Шимон Головня – для него эта должность важна в контексте планов участия в президентских выборах 2025 года. А следующие два года Сейм должен возглавлять один из лидеров "Новой левой" Влодзимеж Чажастый.

Шимон Головня – польский журналист, писатель, публицист, телеведущий, политик и общественный деятель. Как колумнист или редактор в прошлом он сотрудничал с Gazeta Wyborcza, Newsweek Polska, Rzeczpospolita и Wprost.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.