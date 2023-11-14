Туреччина рекордно збільшила імпорт нафти з РФ

Імпорт Туреччиною російської нафти марки Urals цього місяця наближається до рекордно високого рівня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на дані трейдерів, а також фондової біржі та фінансової інформаційної компанії (LSEG).

Трейдери очікують, що поставки нафти марки Urals до Туреччини цього місяця зростуть вище жовтневих 1,4 млн тонн та перевищать історичний пік жовтня 2022 року в 1,43 млн тонн.

За даними LSEG, Анкара придбала понад 800 тисяч тонн нафти марки Urals з російських портів у період з 1 по 15 листопада, що на 200 тисяч тонн більше, ніж за аналогічний період жовтня.

Туреччина збільшила імпорт дешевої російської нафти після того, як її найбільший нафтопереробний завод STAR, що належить азербайджанській SOCAR, уклав угоду з російським "Лукойлом" про термінові поставки цього сорту.

"Лукойл" почав постачати Urals на STAR у жовтні і, як очікується, цього місяця поставить близько 100 тисяч барелів на добу, що еквівалентно половині потужності заводу.

Раніше повідомлялося, що міністерство фінансів США розіслало запити 30 власникам близько сотні суден, яких підозрюють у перевезенні російської нафти всупереч погодженій державами Заходу стелі цін.

У грудні 2022 року "Група семи", Європейський Союз та Австралія ввели обмеження на експорт російської нафти морським транспортом на рівні 60 доларів за барель. Вона забороняє західним компаніям транспортувати, страхувати й платити за нафту, продану за ціною, вищою за цю межу.

Але цьогорічне зростання світових цін на нафту призвело до того, що значна частина нафти з РФ торгується за вищою за 60 доларів ціною, що фактично нівелює ефект західних санкцій.

Минулого тижня Європейський парламент закликав до посилення контролю на рівні ЄС за дотриманням санкцій проти Росії, а також більших зусиль для обмеження можливостей Москви обходити санкційні заходи.