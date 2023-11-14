Білий дім: Брак фінансування вже вплинув на здатність України відбивати агресію РФ

Конгрес США повинен якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її оборони.

Про це на брифінгу заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише "Європейська правда".

За його словами, брак фінансування з боку Сполучених Штатів вже вплинув на здатність України захистити себе від повномасштабного вторгнення Росії.

"З кожним тижнем нам все складніше повністю фінансувати те, що ми вважаємо за необхідне, щоб надати Україні інструменти та можливості, необхідні їй для захисту своєї території і продовження просування вперед. Тому вікно для нас закривається", – зазначив Салліван.

Він наголосив, що хоча США наразі все ще здатні надавати військову допомогу, про яку просить Україна, повне фінансування забезпечить послідовність та ефективність цієї підтримки.

"Це вже впливає на нашу здатність надати Україні все необхідне, і з часом цей вплив буде лише посилюватися", – резюмував представник Білого дому.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

Вихідними новий спікер Палати представників вніс проєкт для запобігання зупинці роботи уряду, так званому "шатдауну", без допомоги Україні та Ізраїлю.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель припустив, що надалі допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.